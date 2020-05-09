الوزير الجبري: أثق في التزام وسائل الإعلام بقرارات مجلس الوزراء

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ثقته في التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بقرار مجلس الوزراء بوقف المقابلات الإعلامية بالحضور، والاستعاضة عنها بالمقابلات بالوسائل التقنية عن بعد، إعلاءً للمصلحة العامة.

وأضاف الجبري أنه يثق في التزام وسائل الإعلام المقروءة بقرار مجلس الوزراء بوقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية، والاكتفاء بوسائل النشر الإلكترونية.