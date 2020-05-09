المستشار جمال الجلاوي: تواجد رجال الجمارك بمقدمة الصفوف محل تقدير القيادة السياسية وأبناء الشعب الكويتي كافة

قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إن الإدارة اصطفت بمقدمة الصفوف إلى جانب الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ التوجيهات السامية وليقوم رجال جمارك الكويت بدورهم على خير ما يكون بالتفتيش والتدقيق الأمني إلى جانب الإشراف على عمليات التعقيم لأمتعة المواطنين والذين وصلوا إلى وطنهم على متن 185 رحلة قادمة من 58 جهة حول العالم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعودة أبنائه إلى أرض الوطن بأن قال: «أريد أبنائي يرمضون بالكويت».

هذا، ووجه الجلاوي إدارة الجمرك الجوي بسرعة إنهاء إجراءات تفتيش أمتعة المواطنين العائدين ضمن خطة الإجلاء وتقديم كافة التسهيلات لهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رجال الجمرك البري على أتم استعداد لاستقبال المواطنين العالقين الذين سيتوافدون إلى البلاد عبر المنافذ البرية.

وأعرب في تصريح صحافي عن فخره لجهود منتسبي «الجمارك» وعطائهم المتواصل في هذه المرحلة من أجل خدمة الوطن، مؤكداً أن وجودهم بمقدمة الصفوف في هذه الظروف الاستثنائية محل تقدير القيادة السياسية وأبناء الشعب الكويتي كافة، مضيفاً أن المعنويات المرتفعة والتعامل بتفاني واخلاص غير مستغرب على رجال الجمارك، منوهاً إلى أن ما من كلمات يمكن أن توفي رجال الجمارك حقهم.