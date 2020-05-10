«الداخلية»: إصابة ضابط من الشرطة النسائية بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ثبوت إصابة ضابط من الشرطة النسائية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وإجراء فحص طبي لعسكريات أخريات للتأكد من سلامتهن مؤكدة في الوقت نفسه أن ما ورد عن وجود إصابات بالفيروس في سجن الرجال “غير صحيح”.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة بشأن تغريدة متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن اصابة ضابط من الشرطة النسائية في سجن النساء والمخالطين لها من نزيلات وعسكريات بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى عدد من النزلاء في سجن الرجال ووفاة اثنين منهم.

وأوضحت ان الضابط من الشرطة النسائية المصابة بفيروس «كورونا» كانت مخالطة لأهلها في المنزل وتم نقلها الى المستشفى أما بشأن العسكريات فقد تم عمل فحص طبي للتأكد من سلامتهن حيث ظهرت نتيجة احداهن وكانت سلبية وبانتظار نتائج باقي العسكريات.

وأضافت انه تم وضع النزيلات في «الحجر الانفرادي» منذ دخولهن للسجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوصات اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي للفحص الشامل لجميع الامراض حسب توصيات واجراءات وزارة الصحة وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية بالتعقيم الشامل للسجن.

وقالت ان ما ورد عن وجود اصابات بفيروس «كورونا» في سجن الرجال ووجود حالتي وفاة “غير صحيح”.