«الداخلية»: ضبط شخصين قاما برفع مخلفات حيوانية من حاوية قمامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخصين برفع الشحوم ومخلفات حيوانية من حاوية قمامة.

وتوضح الإدارة أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت برصدهم وضبطهم وبعد مواجهتهم بمقطع الفيديو اعترفوا بقيامهم بذلك حيث انهم يقومون يوميا بجمع المخلفات الحيوانية والشحوم من محلات اللحوم وارسالها الى المصنع لتدويرها وتصديرها للخارج ببراميل « شحوم حيوانيه » عن طريق استلام الشحوم من أصحاب المحلات.

واضافت الإدارة وبسؤالهم عن سبب رفع المخلفات من الحاوية أفادوا بأن قد تاخروا على محلات اللحوم وقاموا برفعوا من تلقاء أنفسهم وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراء اللازمة.