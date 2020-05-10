البلدية: غلق 75 محلاً وتحرير 557 مخالفة بـ«الجهراء»

في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا، أوضحت البلدية أن الفرق الرقابية بالجهراء قامت خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 بتوجيه 1721 تنبيها وإنذارا وتعهدا لأصحاب محلات.

وكشفت عن تحرير 557 مخالفة متنوعة، إغلاق 75 محلاً ومطعماً وصالونات ومعاهد صحية ولعب أطفال وصالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة.

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 139110 حاويات مختلفة الأحجام وسلال، رفع 165 سيارة مهملة وسكراب تشوه المنظر العام والتعامل مع 26 بلاغ، وإزالة 597 مخيما مخالفا فضلا عن قطع التيار عن 31 عقارا.

ولفتت إلى أن إجمالي المحلات التي تم الكشف عليها بلغ 663 محلاً، وتم إيصال التيار الكهربائي لــ3 عقارات إلى جانب إصدار ترخيص بناء “أون لاين”، وإصدار إنهاء إشراف “أون لاين”.