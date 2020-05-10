«الصحة»: تسريع آلية تسجيل الأدوية.. وترخيص 11 مصنعا محليا للمطهرات الطبية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع آلية التسجيل والإفراج عن المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان توفرها للمواطنين كذلك الترخيص ل11 مصنعا محليا لإنتاج المطهرات والمعقمات الطبية وفق المعايير الدولية الصحية وجودة التصنيع العالمية.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد استمرار «الصحة» في بذل الجهود بالتعاون مع القطاعات المعنية لتسخير كل الإمكانات لتقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال البدر إن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية من أوليات الإدارات الحيوية التي أعدت خططا تنظيمية عملية لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنذ بداية الأزمة.

وأوضح أنه بناء على توجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تم تشكيل فرق طوارئ في الادارة لمواصلة أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمية لضمان توفير الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذه الفترة.

وأشاد بجهود الإدارة في التدقيق والإفراج عن 11ألفا و994 شحنة تشمل مستحضرات صيدلانية وأجهزة ومستلزمات طبية ومعقمات ومطهرات وكمامات واقية ومكملات غذائية وردت إلى دولة الكويت منذ بداية الاستعدادات لمواجهة الظروف الصحية الاستثنائية إذ توفرت في السوق المحلي بوقت قياسي.

ولفت البدر إلى استمرارية أعمال الإدارة في تقييم وتسجيل وتحليل المنتجات المراد تسجيلها للسماح بتداولها في البلاد.