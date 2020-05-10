سفيرنا بالصين: وصول طائرة عسكرية كويتية لإحضار المستلزمات الطبية والوقائية

أعلن سفير دولة الكويت المعتمد لدى الصين سميح جوهر حيات عن وصول طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية اليوم الاحد لمطار «كوانزو» الدولي لجلب المستلزمات الطبية “بعد ان اقلعت من الصين امس الاول طائرتين شحن متوجهتين للبلاد ضمن الجسر الجوي القائم بسرعة فائقة بين البلدين الصديقين”.

وقال السفير حيات لوكالة الانباء الكويتية ان طائرة اليوم “هي العاشرة في جدول امداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات الاخرى بالدولة باشراف و توجيه على مدار الساعة من مقام مجلس الوزراء الموقر”.

واضاف “ان كل شحنة تحمل قرابة 50 الى 55 طنا في كل رحلة جوية من المستلزمات الطبية والوقائية”.

واوضح “جاءت هذه الرحلة ضمن سلسلة الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الدفاع مشكورة في تعاونها وتنسيقها الدائم مع وزارة الصحة بهدف توفير مختلف المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع”.

واشاد بالجهود “التي يقوم بها ابناء الوطن المخلصين من قائدي الطائرات العسكرية والمدنية للشحن الجوي وطواقم الطائرات من المهندسين والفنيين والاداريين وهي جهود تحظى باسمى ايات التقدير من القيادة السياسية العليا في البلاد”.