نائب وزير الخارجية يتسلم رسالة موجهة لسمو الأمير من الرئيس الإيراني

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأحد مع سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد إيراني حيث سلم رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس حسن روحاني.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.