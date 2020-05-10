«الحرس الوطني» و«الجيش» يشاركان الشرطة في تطبيق الحظر الكلي واحالة المخالفين للتحقيق

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح تعديل على قرار حظر التجول الكلي ليشمل السماح للافراد الراغبين بممارسة رياضة المشي بساعتين يومياً من 4.30 حتى 6.30 مساءا، وان تكون داخل المنطقة السكنية ودون استخدام المركبات.

كما كلف أعضاء قوة الشرطة بالاضافة الى القوة المشاركة من الحرس الوطني والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف الى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 81969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه، وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.