البلدية: السماح للبقالات بمزاولة نشاطها خلال الحظر الشامل

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين السماح لمحلات البقالة بتقديم خدماتها خلال الحظر الشامل الذي أقره مجلس الوزراء وذلك عن طريق تزويد السكان من قاطني المباني المجاورة للمحل بما يحتاجونه على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي ان التوصيل يجب أن يتم دون استخدام أي مركبة لتأمين المواد الغذائية للسكان إلى جانب عدم استقبال الجمهور داخل محالات البقالة.

وبينت أن السماح يقتصر فقط على محلات البقالة التي تمارس نشاط بيع المواد الغذائية في المناطق الاستثمارية.

وحددت البلدية ساعات عمل تلك المحلات في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى الساعة 4 عصرا وفي الفترة المسائية من الساعة 8 وحتى الساعة 30ر1 فجرا.

وشددت على جميع العاملين في تلك المحلات وجوب الالتزام بالاشتراطات الاحترازية والوقائية مع ضرورة التقيد بلبس القفازات والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية.

ووضعت البلدية رقم واتساب «65975744» لتلقي الرسائل الخاصة بأي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن.