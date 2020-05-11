«الأوقاف»: إغلاق باب التسجيل في مسابقة التلاوة 17 الجاري

أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد الجنفاوي ان “باب التسجيل في مسابقة التلاوة والترتيل الأولى مستمر حتى 17 مايو الجاري على ان تبدأ مرحلة التصفيات النهائية في 18 من هذا الشهر من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وقال الجنفاوي في تصريح صحافي ان “قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف و بالتعاون مع الأمانة العامه للأوقاف ينظم هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت تحت شعار «إملأ بيتك نوراً»، إذ ارتأينا استمرار التسجيل بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ترغب في المشاركة”، مشيرا إلى ان “المسابقة خصصت 24 ألف دينار قدمتها الأمانة العامة للأوقاف، سيتم توزيعها على 240 فائزاً وفائزة، حسب كل فئة من الفئات الأربعة من المتنافسين”.