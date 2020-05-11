260 صيدلية لتوصيل الأدوية خلال الحظر الكلي

كشف مدير إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة د. عادل السالم عن السماح لـ260 صيدلية أهلية لتوصيل الأدوية إلى المنازل خلال فترة الحظر الكلي، وفقا لاشتراطات ومعايير معينة.

وقال السالم في تصريح صحافي إن من بين هذه الاشتراطات أن تكون السيارات المستخدمة في توصيل الأدوية مبردة وبها شروط تبريد سليمة ورخصتها تكون على الصيدلية، مشددا على ضرورة أن يرتدي السائق الكمام والقفاز، بهدف إيصال الدواء إلى مستحقيه بشروط جيدة.

وأضاف د. عادل السالم أنه خلال الفترة الماضية قامت إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة بسحب أكثر من 40 نوع من المعقمات المقلدة والمزورة من الأسواق والصيدليات الأهلية، واتخاذ كافة الإجرءات والعقوبات بحق المخالفين.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية جديدة لإيقاف التقليد وتزوير المقعمات غير المطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة أن تكون نسبة الكحول الموجودة مسجلة على العبوة ولا تقل عن 60%، ولابد أن يكون المحتوى مكتوب على العبوة.