«الداخلية»: منفذ النويصيب الحدودي يستقبل المواطنين العائدين من السعودية.. غداً

أعلنت وزارة الداخلية أن مركز منفذ النويصيب الحدودي سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية 20 مايو الحالي باستقبال المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة بحد أقصى 400 شخص يوميا وذلك من الساعة 10 صباحا الى 2 ظهرا.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه بالتنسيق مع السلطات الصحية سيتم النقل بشكل جماعي إلى «منتزه الخيران» لاستلام السلطات الصحية.