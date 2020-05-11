“الداخلية”: ضبط المتشاجرين في منطقة حولي و تحويلهم لجهات الاختصاص

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية بمنطقة حولي.

تؤكد الادارة ان المشاجرة تمت اثناء فترة السماح بالحظر الشامل، حيث تحرك على الفور رجال أمن محافظة حولي وتم ضبط المتشاجرين وتحويلهم الى جهات الاختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين حيث ان المؤسسة الامنية لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظا على الصالح العام للبلاد.