“الداخلية”: ضبط تسعة حسابات إخبارية لنشرها شائعات وأخبار كاذبة وتسجيل قضايا بحقها

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين من ضبط تسعة حسابات إلكترونية إخبارية بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة في حين تم تسجيل قضايا بحقها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ضبط هذه الحسابات يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها «الداخلية» بغية الحد من الشائعات والتصدي لبث الأخبار الكاذبة من قبل بعض الحسابات الإلكترونية لاسيما في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت أن مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة تؤثر سلبا على سير عمل مؤسسات الدولة وتضر بالمواطنين والمقيمين.

وأفادت بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنه يتم ضبط كل من يحاول ترويج الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع وزارة الإعلام والنيابة المختصة.

وأهابت بالجميع الحذر واليقظة لما يحاول البعض ترويجه من شائعات وكذلك عدم تصديق كل ما يقال ويتردد ويشاع عبرها مشددة على أهمية المسؤولية المجتمعية في التصدي لأية معلومة من شأنها الإضرار بالمجتمع.

كما أهابت بالجميع بضرورة استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في مؤسسات ووزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الإعلام مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مروجي الشائعات.

ولفتت إلى أن “الوقوف في وجه الشائعات مسؤولية جماعية تتمثل في الالتزام بعدم نشر أو تداول أية معلومات دون التحقق من صحتها”. يذكر أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري دشن أخيرا حملة «تحقق» التي تعد إحدى مبادرات وجهود الوزارة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور في محاربة الشائعات والمعلومات الخاطئة حول جهود الدولة في مكافحة الفيروس.