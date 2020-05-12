رئاسة الأركان: تعقيم المطار تم بالتنسيق مع «الطيران المدني»

أوضحت رئاسة الأركان أن عملية التعقيم والتطهير لمبنى المطار قد تمت بالتنسيق المسبق مع الإدارة العامة للطيران المدني وذلك قبل موعد تنفيذه بأسبوع مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الإجراءات الإحترازية وفي مقدمتها الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بمباشرة عملية التعقيم والتطهير للمبنى والتأكد من خلوه من العاملين.

كما تؤكد رئاسة الأركان بأنها قد راعت جميع اعتبارات الأمن والسلامة في عملية التعقيم والتطهير لمباني المطار إلا أنه ورغبةً منها في تحقيق المزيد من الشفافية فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني للوقوف على الملابسات الحقيقية التي أدت لاصابة أحد العاملين بالإدارة أثناء عملية التعقيم.