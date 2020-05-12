منفذ «النويصيب» يستقبل أول العائدين من السعودية

استقبل منفذ «النويصيب» الحدودي أول العائدين من المملكة العربية السعودية، في بداية تفويج الراغبين بالعودة من المواطنين إلى أرض الوطن وفقا للخطة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية.

ومع إعلان وزير الخارجية رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج الشيخ د. أحمد الناصر اكتمال الاستعدادات لعودة المواطنين الكويتيين من السعودية برا عبر منفذ نويصيب الحدودي بعد التنسيق مع السلطات السعودية، انطلقت اليوم العودة البرية للمواطنين والتي تستمر 8 أيام حتى 20 الجاري. وبحد أقصى 400 شخص يومياً.

وكانت وزارة الخارجية باشرت وسفارة الكويت في الرياض ـ وفق تصريح الناصرـ بعملية تسجيل المواطنين الموجودين في السعودية والتواصل معهم تمهيدا لتفويجهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية.

ووفق الناصر فإنه سيتم فحص كل ‏المواطنين العائدين في متنزه الخيران وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الأمنية والصحية، مشيدا بتعاون السلطات السعودية في الترتيب وتسهيل عودة المواطنين.