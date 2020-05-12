«القوى العاملة» تطلق خدمات آلية جديدة لصرف دعم العمالة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق خدمات جديدة عبر النظام الآلي خاصة بانجاز معاملات صرف دعم العمالة الوطنية للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخدمات تتمثل في، تقديم طلب صرف دعم عمالة، إضافة مؤهل دراسي حديث، تجديد الرخصة، تغيير رقم الحساب، فضلا عن إضافة مولود، الزواج، إجازة بدون راتب، إنهاء الخدمة، لافتة إلى أن هذه الخدمات تمكن الشركات من صرف دعم العمالة بكل سهولة عبر الـ”أون لاين”.

وبينت الهيئة أن هناك مستندات يجب ارفاقها عند طلب دعم العمالة، وهي استمارة صرف العلاوة الاجتماعية، وشهادة تحويل راتب من البنك مرفقة برقم الآيبان لصرف دعم العمالة، فضلا عن الشهادة الدراسية معتمدة من الجهات الرسمية في البلاد، ومصادقة من قبل المفوض بالتوقيع لدى جهة العمل.

ودعت الهيئة الشركات التي انتهت من تسجيل عمالتها الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تقديم طلبات التسجيل لصرف دعم العمالة، من خلال اصدار اشعار التسجيل لدى الهيئة عبر خدمة “أسهل”، وتقديم طلب صرف دعم العمالة خلال البوابة الالكترونية.