خطة مشتركة بين المؤسسات العسكرية لفرض الحظر الشامل

بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بحظر التجول الشامل، تقوم القوات المسلحة باسناد الجهات الأمنية بهدف فرض حظر التجول الشامل والنظام العام، وقد تم تنفيذ الخطة الامنية المشتركة بين المؤسسات العسكرية في هذا الشأن، حيث قامت قوة الواجب «سند» التابعة للجيش الكويتي باستلام المواقع ضمن مناطق المسئولية المحددة لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر ان قوة واجب سند قد تم تشكيلها لتقديم مهام الاسناد والدعم لمختلف الجهات الرسمية بالدولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحه فايروس كورونا المستجد «COVID-19».