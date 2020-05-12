“الأوقاف” عن أذان المغرب: على الأئمة والمؤذنين ضبط توقيت ساعة المسجد.. ومراعاة الفروق عن العاصمة

قالت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في بيان لها إنه على الأئمة والمؤذنين ضبط توقيت ساعة المسجد ومراعاة فروق التوقيت خلال شهر رمضان.

وأشارت الوزارة إلى ورود العديد من الملاحظات على مواقيت الصلاة في بعض المناطق؛ إذ إن بعض المساجد تؤذن قبل غروب الشمس.

وقالت الوزارة: «نظرا لورود عدد من الملاحظات على مواقيت الصلاة في بعض المناطق حيث إن بعض المساجد تؤذن قبل تمام غروب الشمس وتكرر هذا في أكثر من منطقة مما يتسبب في إفطار الصائمين قبل الوقت».

وأضافت أن هذا الأمر قد يكون بسبب عدم ضبط الساعة على الوقت الصحيح في بعض المساجد، كما أن بعض المناطق تؤذن على وقت الكويت العاصمة وضواحيها ولا تراعي فارق التوقيت.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للأذان، وعلى كل من قاطني مناطق «الصليبيخات والدوحة وغرناطة وشمال غرب الصليبيخات» تأخير وقت الأذان نحو دقيقة واحدة على الأقل عن وقت الكويت العاصمة وعلى قاطني منطقة جابر الاحمد تأخير الوقت نحو دقيقتين.