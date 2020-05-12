محافظ العاصمة يتابع أعمال فريق المسح الميداني للكشف عن مصابي “كورونا” في الخالدية والعديلية

قام معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، بزيارة لموقعي عمل فريق المسح الميداني التابع لوزارة الصحة والمختص بالكشف عن مصابي فيروس كورونا المستجد لأهالي منطقتي الخالدية والعديلية.

وقد رافق الخالد، خلال زيارته، كل من مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ورئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وحرص المحافظ الخالد، على متابعة عمل فريق المسح الميداني، حيث تواجدت باصات الفحص المتنقل المخصصة للمسح الميداني للفيروس لسكان المنطقتين في التوقيتات المحددة.

ويأتي هذا المسح الميداني ضمن إجراءات وزارة الصحة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها في كافة المناطق حيث تم الفحص وعمل مسحات الأنف والبلعوم الطبية للتشخيص المخبري لأهالي المنطقتين.

من جانبه، أشاد المحافظ الخالد، “بإجراءات وزارة الصحة للكشف عن مصابي فيروس كورونا المستجد ومن بينها تخصيص فرق المسح الميداني وباصات الفحص المتنقل للوصول لمصابي الفيروس في كافة المناطق والكشف المبكر عنهم وذلك ضمن إجراءات محاصرة انتشار العدوى بالفيروس”.

وختم الخالد، تصريحه، معبرا عن “خالص شكره وتقديره لأبطال الكويت الصامدين وجنودها المخلصين من العاملين في الصفوف الأمامية من الطواقم الطبية والأمنية في مواجهة الفيروس”.