«الداخلية»: تسجيل قضايا ضد 9 حسابات الكترونية بثت أخبارا كاذبة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء أنه تم ضبط تسعة حسابات إلكترونية إخبارية قامت بنشر أخبار وإشاعات كاذبة وترويجها وتم تسجيل قضايا بحقها.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان ذلك جاء استكمالا للجهود التي تقوم بها الوزارة للحد من الإشاعات وبث الأخبار الكاذبة من حسابات إلكترونية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والتي تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة وتضر بالمواطنين والمقيمين.

وأفاد البيان بأن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تمكن من ضبط الحسابات التسعة بعد قيامها بنشر الأخبار الكاذبة وتسجيل قضايا بحق الأشخاص الذين يديرونها.

وأكد البيان أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ترصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا الى انه سيتم ضبط كل من يحاول ترويج الإشاعات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع وزارة الإعلام والنيابة المختصة.