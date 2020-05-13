«الموانئ»: اتخذنا اجراءات استباقية منذ بداية ظهور فيروس«كورونا»

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح أن المؤسسة اتخذت إجراءات إستباقية منذ بداية انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في الصين أولا ثم وصوله الى الدول المجاورة.

وقال الشيخ يوسف العبدالله في بيان إن المؤسسة أصدرت في هذا السياق عدة تعاميم وقرارات إدارية متتالية منذ شهر يناير الماضي تضمنت معظم الإجراءات والتعليمات الواردة في التعميم الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف “قمنا بعدة مراسلات واجتماعات باستخدام برامج التواصل عن بعد مع الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات ومنها ميناء شانغهاي الصيني الذي استطاع تخطي الأزمة بأقل الخسائر وتم الاطلاع على تجربته للاستفادة منها”.

وأشار الى انه “تم أيضا الاجتماع «عن بعد» مع سلطات الموانئ وقطاع النقل البحري لدول مجلس التعاون الخليجي العاملة تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف تبادل المعلومات والاجراءات ودراسة وضع خطط طوارئ مشتركة لقطاع الموانئ بدول المجلس لادارة مثل تلك الأزمات”.

وأوضح “أن الإجراءات الوقائية الناجحة المتبعة في الموانئ الكويتية التجارية سيتم تعميمها على جميع الموانئ العربية من خلال إتحاد الموانئ البحرية العربية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي تشرفت برئاسته”.

وتطرق الى بعض إجراءات المؤسسة الوقائية ومنها فحص طواقم السفن القادمة في منطقة الانتظار خارج حدود الميناء بالتعاون مع وزارة الصحة وتوقيع ربابنة السفن على تعهد بعزل أي حالة مشتبه فيها او مؤكدة وعدم مخالطتها.

وأكد على تعميم إرشادات وزارة الصحة الكويتية بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وترك المسافات بين البحارة بعد وصول المرشدين إلى الميناء عقب عملياتهم البحرية.

وشدد على تعقيم السفن قبل دخول المرشدين اليها وقبل خروج السفينة من الميناء وتوفير وسيلة مواصلات خاصة لأي حالة مشتبه فيها لنقلها لإجراء الفحوصات الطبية فضلا عن تطهير الموانئ ثماني مرات يوميا وتعقيم البضائع والحاويات من قبل الإدارة العامة للجمارك وتوزيع أدوات الوقاية والكمامات والقفازات ومواد التعقيم على موظفي المؤسسة ومراجعيها.

واعتبر ان ما تمر به الموانئ التجارية في العالم أجمع يشكل تحديا كبيرا أيضا لمؤسسة الموانئ الكويتية والمرافئ التابعة لها والعاملة على مدار الساعة ودون توقف منذ بداية الأزمة بفضل من الله ثم العاملين فيها الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الخطر بجانب أشقائهم في الجهات الحكومية الأخرى.

يذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية تسلمت التعميم الصادر من المنظمة البحرية الدولية والذي تضمن معلومات وإرشادات صادرة من منظمة الصحة العالمية حول الاستخدام الآمن والأمثل لمعدات الحماية الشخصية الخاصة بتقليل مخاطر إصابة الملاحين والطواقم البحرية والركاب والمرشدين الذين يصعدون على متن السفن وعمال الموانئ من العدوى بفيروس كورونا.