«الداخلية»: التعامل مع تجمع جاليات بمركز إيواء في «الفروانية»

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء أنه تم التعامل مع واقعة تجمع جاليات في أحد مراكز الإيواء بمنطقة الفروانية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعليقا على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال شغب والتعدي على ضابط في المركز المذكور.

وأوضحت الإدارة أنه أثناء قيام مسؤولي الإيواء بتلاوة أسماء المغادرين أقام بعض المتواجدين تجمعا وحاولوا التعدي على أحد الضباط.

وأشارت الى انه تم التعامل معهم فورا من قبل رجال الأمن الذين سيطروا على الموقف وقاموا بتفريق التجمع وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من المحرضين وإحالتهم الى الجهات المختصة.

وأهابت الإدارة بالجميع التقيد بالقوانين وتحري الدقة في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.