«اتحاد المزارعين»: إنجازات مجلس الإدارة ترد على القلة التي تحبط العمل الناجح

أصدر الاتحاد الكويتي للمزارعين بياناً يرد من خلاله على قلة من أصحاب المصالح الشخصية التي دأبت مع الأسف بالافتراء والاتهامات الباطلة ظلما وعدوانا، جاء فيه:

«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین» صدق الله العظيم

دأبت قلة من أصحاب المصالح الشخصية في الفترة الأخيرة على الإفتراء على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكالت الإتهام تلو الإتهام ظلما وعدوانا، وإزاء تكرار هذه الاتهامات الباطلة والافتراءات الظالمة، نرى لزاما علينا أن نوضح للأخوة المزارعين الكرام بأن مرد هذه الاتهامات والافتراءات الحسد والحقد والبغض.. والطمع في مقدرات الاتحاد الكويتي للمزارعين، خصوصا بعد أن حقق الاتحاد الكويتي للمزارعين إنجازا رائعا بصدور القرار رقم 45 أ / 2020 من قبل وزارة الشؤون، والذي يلغي دور الوسيط ويخول الاتحاد بالتعامل المباشر في تسويق المنتج المحلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهو القرار الذي انتظره المزارعون المنتجون منذ سنوات طوال لأنه ينقذ المزارع والمستهلك من جشع الوسطاء وثراهم الفاحش على حساب جهد المزارع ووقته وماله، مما يفسر الهجوم الظالم لصاحب مؤسسة تسويق في الوفرة.. حاول وبشتى الطرق أن يكون وسيطة في شبرة اتحاد المزارعين.

ولما أوقف الاتحاد استقبال البذور التي يسوقها بعد عدة شكاوى من المزارعين، صار يكيل الاتهامات لمجلس إدارة الاتحاد قاصدا التشهير والنيل من سمعة الاتحاد، متشدقا بحرصه على مصلحة المزارعين، وهو في الحقيقة يصارع من أجل مصالحه الشخصية، وللعلم فإنه ليس بمزارع منتج.

ولدينا من الوثائق ووقائع الاجتماعات وصور الفواتير التي صرفها من الاتحاد ما يؤكد بأن منطلقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعى لها منطلقات خاصة لا تمت لمصلحة المزارعين ولا لمصلحة المنتج الوطني بصلة، وهيهات أن ينال من سمعة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي قدم ويقدم الكثير والكثير من الخدمات والإنجازات للمزارعين ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. توفير الديزل المدعوم.. تحسين عملية تسويق المنتج الوطني.

ومنذ أن بدأت أزمة كورونا وفر ويوفر المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية بأسعار مربحة للمزارع الأمر الذي أكسب ويكسب المنتج الوطني السمعة الطيبة وتقدير عظیم لأصحابها المزارعين في الوفرة والعبدلي .

وفي الختام نكرر ثقتنا في الأخوة المزارعين بأننا سوف نكون عند حسن ظنهم بنا دائما بإذن الله، والاتحاد يفتح أبوابه دوما لكل مزارع يبغي المساعدة والمساندة وتسهيل الأمور.

وقد قام الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يريد التشهير به والنيل من سمعته منذ أكثر من شهر.

ويؤكد الاتحاد الكويتي للمزارعين بأن مهمته الرئيسية في خدمة المزارعين والدفاع عن حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم مستمرة.