البلدية: شكوى سوق الفقع قديمة.. وتم رفع مخلفاتها من قبل

أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر بورقبة، أن ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى وجود مخلفات بسوق الفقع، بأنها قديمة وأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة قامت برفع تلك المخلفات من قبل.

ولفت بورقبة إلى أن البلدية من خلال إدارات النظافة العامة بالمحافظات تواصل عمليات رفع المخلفات أولا بأول لرفع مستوى النظافة فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المقصرة في أداء عملها بناء على العقود المبرمة بين البلدية وشركات النظافة.

وناشد بورقبة الجميع بتحري الدقة في الشكاوي قبل الزج بمعلومات مغلوطة والتأكد من الجهات المختصة قبل تداولها مراعاة للمصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.