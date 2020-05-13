محافظ الأحمدي: أسمي آيات الامتنان والإكبار مجدداً إلي مقام سمو الأمير

بمناسبة عودة الدفعة الأولى من المواطنين والمواطنات إلى أرض الوطن براً عبر منفذ النويصيب الحدودي، رفع محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أسمي آيات العرفان والامتنان والإكبار مجدداً إلي مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قائلا، “نحن نري نتائج توجيهات سموه السديدة تتحقق بكفالة عودة أبناء الكويت العالقين بمختلف أنحاء العالم خلال الشهر الفضيل وقضاء العيد السعيد في رحاب وطنهم”.

وأضاف الخالد، “من قلوبنا نقدم أصدق التهاني لجميع العائدين وذويهم بسلامة العودة”، معربا في هذا المقام عن التقدير البالغ للجهود الكبيرة للجهات الحكومية القائمة علي تنسيق وإنجاز إجراءات العودة في كويتنا العزيزة والمملكة العربية السعودية الشقيقة علي السواء، ومعها كافة الجهات المسؤولة عن ترتيب وتنفيذ أعمال الكشف الصحي والحجر المؤسسي الإلزامي للعائدين.

وأهاب الخالد مجدداً بكل المواطنين والمقيمين الكرام في محافظة الأحمدي وعلي امتداد كويتنا الحبيبة، الحرص على ممارسة أقصى درجات الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص الصحية والأمنية والخدمية، لنحقق معا العبور المأمول وبعون الله تعالي.

وأعرب المحافظ عن أخلص التهاني للجميع بما تبقي من الشهر الفضيل وبدخول العشر الأواخر، داعيا الله أن يتقبل الطاعة والتعجيل بزوال الغمة عن الكويت الحبيبة والعالم.