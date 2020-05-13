توزيع «السلة الوقائية» على جميع أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات

أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، عن الانتهاء من توزيع السلة الوقائية لجميع أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات العامة والتخصصية لاختصاصيي العلاج الطبيعي العاملين مع مرضى كوفيد-19 بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.

وأكدت في تصريح صحافي، بأن هذا يأتي حرصًا على سلامة اختصاصيي العلاج الطبيعي في دولة الكويت لأهمية دورهم في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الجهاز التنفسي في أقسام العناية المركزة والأجنحة العامة والتخصصية في مستشفيات دولة الكويت.

وشددت الخميس على أهمية توفير كافة المستلزمات الوقائية المنصوص عليها في البروتوكولات المحلية والعالمية لاختصاصيي العلاج الطبيعي في أماكن عملهم عند تقديمهم الخدمة العلاجية للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بفايروس كوفيد-19 لضمان سلامة أفراد الطاقم الطبي.