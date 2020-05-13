المستشار العسعوسي يشارك باجتماع النواب العموم العرب الطارئ

شارك النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اجتماع جمعية النواب العموم العرب الطارئ عبر تقنية « ڤيديو كونفرانس » ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بنشاط الجمعية والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة ڤيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على النيابات العامة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات التعاون المشترك وكيفية مواجهة الآثار السلبية لتفشي هذا الڤيروس ، وبعض الأمور الأخرى المدرجة على جدول الأعمال .

وقد حضر الاجتماع المحامي العام الأول سلطان ماجد بوجروه ، ورئيس نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي الأستاذ مشعل إبراهيم الغنام ،و مدير إدارة مكتب النائب العام محمد سعد العازمي.