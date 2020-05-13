“الداخلية”: إجلاء الدفعة الثانية من المواطنين القادمين من السعودية عبر منفذ النويصيب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن منفذ النويصيب الحدودي يواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية ضمن خطة الإجلاء البري وذلك بالتنسيق مع عددا من الجهات المختصة.

وقالت الإدارة إن عودة المواطنين عن طريق منفذ النويصيب تتم بسلاسة وفق الإجراءات والشروط التي حددتها السلطات الصحية، وفي ظل العمل الدؤوب للجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسيير الحركة وتوفير كل سبل الراحه للعائدين.

وأضافت أن المنفذ يستقبل يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 3 بعد الظهر المواطنين العائدين، حيث يتم توزيعهم على مجموعات لنقلهم إلى محجر منتزه الخيران لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل السلطات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.