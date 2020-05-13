المستشار الجلاوي: التحول الرقمي في الجمارك لعب دوراً جوهرياً في تسريع الإفراج على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية

بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، عقد صباح الثلاثاء الموافق 2020/5/12 وعبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانه العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومؤتمر الأمم المتحده للتجاره والتنميه – انكتاد UNCTAD ولجنة الأمم المتحده الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وبحث الاجتماع والذي شارك فيه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية سعادة السفير د. كمال حسن، ومسؤولي الجمارك العربية تداعيات فيروس كورونا المستجد على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة البينية، والتكامل الاقتصادي العربي.

من جهته استعرض المستشار جمال الجلاوي، خلال الاجتماع التجربة الكويتية في التعامل مع تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا منوهاً إلى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة في دولة الكويت والعمل كفريق واحد أسهم في إنسيابية حركة الصادرات والواردات في هذه الظروف الاستثنائية وحد هذا التعاون من الآثار الاقتصادية السلبية.

وأكد المستشار الجلاوي على التحول الرقمي والعمل عن بعد والتخلص من التعامل بالمستندات الورقية في الجمارك الكويتية كان له الأثر الكبير في الإفراج السريع على المواد الغذائية والأساسية والمستلزمات الطبية دون الإخلال بمتطلبات الأمن والصحه وتفعيل إدارة المخاطر.