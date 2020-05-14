«الشؤون»: تنظيم آلية عمل المزارعين الكويتيين في مد التعاونيات بالمنتجات الزراعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إصدار قرار ينظم آلية عمل المزارعين الكويتيين في مد الجمعيات التعاونية بالمنتجات الزراعية.

وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي مساء الأربعاء إن القرار يقضي بتسجيل المزارع في اتحاد المزارعين الكويتيين ويقوم المزارع بمد التعاونيات بكل المنتجات والأصناف الزراعية وذلك دعما للمنتج المحلي مشيدا بهذا الشأن بجهود ودور الاتحاد الكويتي للمزارعين في دعم المزارعين الكويتيين.

من جانب آخر، نفى شعيب صحة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إهمال داخل قطاع الرعاية الاجتماعية من شأنه تهديد سلامة الموظفين أو النزلاء مؤكدا أن الوزارة تتولى بالتنسيق مع وزارة الصحة «إدارةالصحة الوقائية» اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» أو أي أوبئة بين النزلاء والعاملين.

وشدد على أن الوضع داخل دور الرعاية الاجتماعية آمن وأن وزارة الشؤون اتخذت كل الاحتياطات لضمان سلامة النزلاء والعاملين في القطاع من الناحية الصحية.

وذكر أن الوزارة تتعامل بشفافية مطلقة فى كل ما يتعلق بالوضع الصحي داخل المنشآت والدور والبيوت التابعة لها وبما اتخذته من إجراءات لضمان سلامة النزلاء والعاملين.

من ناحية أخرى، دعا شعيب كل من لديه معلومات أو مستندات تدل على وقوع فساد في الوزارة إلى أن يتقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بدلا عن الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم

ولفت في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر الادعاءات والمعلومات غير الصحيحة التي تمس القياديين

ودعا شعيب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار وإلى استقصاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.