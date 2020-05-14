الكويت تنفذ مشروع إفطار صائم في صربيا

وزعت دولة الكويت المئات من السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين المسلمين في صربيا في إطار مشروع «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك.

وقال سفير دولة الكويت في بلغراد يوسف احمد عبدالصمد اليوم الخميس، ان السفارة حرصت عن على اقامة مشروع إفطار الصائم هذا العام في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم جراء تفشي «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وأكد في هذا الصدد على اختيار السلال الغذائية في شهر رمضان الحالي لتوزيعها على الاسر المسلمة المحتاجة وبما يتماشى مع لوائح منظمة الصحة العالمية ولتواكب الإجراءات الوقائية المطلوبة في هذه الظروف.

وأشار إلى أن دولة الكويت عكفت من خلال مؤسساتها وجمعياتها الخيرية على إقامة مثل هذه المشاريع الخيرية لإخوانهم الفقراء والمحتاجين في العديد من مدن وعواصم العالم.

وأشاد بدور الأمانة العامة للأوقاف الممولة لهذا المشروع والجهات الصربية المنفذة لإتمام تنفيذ هذا المشروع الانساني والخيري الكويتي.

ومن جانبهم أعرب رؤساء البلديات واهالي المدن ذات الاغلبية المسلمة في صربيا عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لدولة الكويت ومؤسساتها الخيرية على متابعة احوالهم واحتياجاتهم عن كثب وبشكل مستمر.

وتناقلت وسائل الاعلام المحلية جانبا من توزيع السلال الغذائية التي استفاد منها الالاف من المسلمين في المدن الصربية المختلفة.