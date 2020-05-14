«الصحة» تعلن شروط تسجيل الشركات عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت إدارة المشتريات في قطاع الشؤون المالية في وزارة الصحة عن شروط تسجيل الشركات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبحسب إعلان الإدارة، فإن شروط تسجيل الشركات تشمل عدداً من المتطلبات من بينها، شهادة حديثة للشركة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شهادة رخصة تجارية بنفس النشاط صادرة من وزارة التجارة والصناعة، شهادة عقد التأسيس والترخيص صادرة من وزارة العدل، شهادة تسجيل صادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، شهادة النسبة الوطنية لعدد العاملين بالشركة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، شهادة تسجيل صادرة من غرفة التجارة والصناعة، كتاب تفويض عن الشركة مع إرفاق صورة من البطاقة المدنية في حال وجود مندوب، ونبذة عن الشركة مع إرفاق أعمال سابقة على قرص مدمج.

وأوضحت إدارة المشتريات في إعلانها بأنه يسمح لكل رخصة تجارية بنشاط مخصص واحد فقط، وأن أي شركة تقوم بتسجيل كافة الأنشطة لرخصة تجارية واحدة سوف تشطب من جميع الأنشطة.