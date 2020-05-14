إغلاق السوق المركزي والفروع في جمعية اليرموك حتى السبت أو الأحد

أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية اليرموك التعاونية عبد العزيز مال الله أنه تم إغلاق السوق المركزي والفروع حتى يوم السبت أو الأحد المقبلين لحين ظهور نتائج المسحات بعد تأكد ثبوت إصابة عامل واحد في الجمعية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا والحرص على سلامة وصحة أبناء المنطقة.

وبين أنه جرى فرز المخالطين للحالة المصابة والتنسيق مع الصحة الوقائية بشأنهم وسيجري حجرهم لمدة 14 يوما، على أن تجري إعادة المسحات لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى أن من لم تثبت إصابته سيعود للعمل في حين يجري تحويل المصابين للجهات الطبية المختصة للعلاج.

وذكر أن مجلس الإدارة يقوم بكل الجهود الممكنة لطمأنة المتسوقين حول سلامة بيئة السوق ويعمل على اتخاذ كل أساليب الحيطة والحذر لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد أو إصابة أي من العمالة أو الموظفين أو المتسوقين.

واشار الى ان الأمور مطمئنة وإجراءاتنا سليمة وسنقوم بعمليات التعقيم ولا توجد إلا إصابة واحدة حتى الآن وسنسعى للوقوف عند هذا الحد ما أمكن، موضحا أن التنسيق يجري على أعلى مستوى مع كل الجهات المعنية لإجراء المسحات وتقديم النتائج بأقصى سرعة.