الفاضل: تشكيل فريق طوارئ لمراقبة شبكة العبدلي

وجه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بتشكيل فريق طوارئ فني متخصص في الخطوط الهوائية ومحطات التحويل الرئيسية التي لا تخضع لإشراف مركز الطوارىء في منطقة العبدلي، على أن يتواجد هذا الفريق على مدار الساعة في منطقة العبدلي لتقليل أوقات الانقطاع ومراقبة الشبكة الكهربائية.

كما وجه الفاضل إلى إزالة العوائق أو أي أنقاص يمكن أن تؤثر على سلامة وكفاءة الخطوط الهوائية في المنطقة بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإزالة العوائق أو أية أنقاض قد تؤثر على سلامة وكفاءة الخطوط الهوائية في المنطقة.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على استمرارية خدمات الوزارة والحفاظ على استقرار شبكتها الكهربائية والمائية.