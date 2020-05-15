«الداخلية»: تكليف الأمن الجنائي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحد الأشخاص قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تكليف الأمن الجنائي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحد الأشخاص «محافظ سابق» بزيارة شخص آخر والالتقاء به في الديوانية مخالفا قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل.

ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مساء الخميس الجميع إلى التقيد بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل مشددة على أن القانون يطبق على الجميع من مواطنين ومقيمين دون استثناء أو تفرقة.