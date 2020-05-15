«التربية»: لا يجوز الامتناع عن قيد أي طالب للعام الدراسي 2020 /2021 بسبب عدم سداد رسوم التسجيل

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة عدم جواز مطالبة أولياء الأمور برسوم التسجيل عن العام الدراسي 2020-2021 بما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار كافة الطلاب المقيدين للعام الدراسي 2019-2020 مقيدين حكما للعام 2020-2021 بمراعاة رغبات أولياء أمورهم وبالرسوم المعتمدة لكل مدرسة ما لم تصدر قرارات لاحقه بتعديلها.

وبين الحويلة في نشرة عامة وجهها لجميع المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية أنه «لا يجوز الامتناع عن قيد أي طالب للعام الدراسي 2020-2021 بسبب عدم سداد رسوم التسجيل ويقع باطلا كل اجراء يتعلق بذلك»، مؤكدا أن«للمدارس الخاصة تنظيم آلياتها والوقوف على رغبات طلابها في الاستمرار بالتسجيل للعام الدراسي 2020-2021 من عدمه بالطرق التي تراها مناسبة دون أن يترتب على ذلك مطالبة أو دفع ولي الأمر لأي رسوم تحت أي مسمى، ويقع عبء اثبات ذلك في جميع الأحوال على المدرسة الخاصة».

وحذر الحويلة من أن قطاع التعليم الخاص سوف يباشر كافة الاجراءات القانونية ضد المدارس الخاصة التي يثبت مخالفتها لما ورد في النشرة.