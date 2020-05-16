المنفوحي: ساعات عمل البقالات من الـ 8 صباحا حتى الـ 4 مساء

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قراراً إدارياً تضمن في مادته الأولى استبدال المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 810/2020 الصادر في 10/5/2020 لتصبح ساعات عمل محلات البقالة الوارد ذكرها في المادة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء.

وألزم المنفوحي في قراره كافة محلات البقالة الالتزام بما جاء بالقرار الإداري رقم 810/2020 من اشتراطات وضوابط والمواعيد الواردة بالقرار 811/2020.

وأكد المنفوحي على الجهات المختصة غلق أي محل بقالة يخالف أحكام القرار 810/2020 من اشتراطات وضوابط والمواعيد الواردة في القرار 811/2020 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المخالفين للقرارين من محلات البقالة.