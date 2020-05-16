82 إصابة مؤكدة بـ «كورونا» في جمعية سلوى

أعلنت جمعية سلوى التعاونية عن تسجيل 82 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما أدى الى إغلاق السوق المركزي وإخطار العاملين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي.

وقال بيان صادر عن الجمعية إنه «حرصا من إدارة الجمعية على سلامة الموظفين وأهالي المنطقة تم أخذ عينات من 288 موظفا بمختلف فروع وأقسام الجمعية، حيث تم تأكيد إصابة 82 موظفا بالفيروس، وهو ما أدى الى إغلاق السوق المركزي للتعقيم حتى يوم غد الأحد، وتم إخطار جميع العاملين المصابين بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما».

وفصل البيان حالات الإصابة ومواقعها، حيث قال إنه «تم تسجيل 38 حالة في السوق المركزي، و4 في لوازم العائلة، و2 في فرع قطعة 2، و6 في فرع قطعة 4، و5 في فرع قطعة 8، و3 في فرع قطعة 10، و2 في فرع قطعة 12، و5 في فرع التموين، و5 في المخازن، و2 في قسم الصيانة، و2 في فرع الغاز، و8 في الإدارة العامة».

وختم البيان بأن «مجلس الإدارة حريص كل الحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، والمحافظة على صحة وسلامة مرتادي الجمعية».