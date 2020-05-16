البلدية: توجيه 2866 إنذارا وتحرير 622 مخالفة وغلق 189 محلاً بـ«الفروانية»

أوضحت بلدية الكويت أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالفروانية خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 أسفرت عن توجيه 2866 إنذارا لمحلات ومقاهي وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 622 مخالفة، غلق 189 محل ومطعم ومقهى وصالونات وأندية صحية ولعب أطفال و صالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة.

وأشارت البلدية إلى قطع التيار عن 31 عقارا مخالفا وإخلاء 11 عقارا من العزاب إلى جانب إخلاء 60 عقارا من أنشطة تجارية وحرفية وتخزينية وغلق إداري لـ73 نشاط تجاري وحرفي من عقارات مخالفة فضلا عن تحرير 73 مخالفة لعقارات تم إستخدامها في غير الغرض المرخص لها.

وأضافت أنه تم رفع 172 مركبة مهملة وسكراب ، ووضع 750 ملصق إنذار على سيارات مهملة، تحرير 30 مخالفة للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، تحرير 120 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008، تحرير 124 مخالفة إشغالات طرق بالمخالفة للائحة تراخيص إستغلال الساحات والأرصفة العامة 149/2006، تحرير 62 مخالفة لباعة جائلين فضلا عن غسيل وتعقيم 73270 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.