شكلت وزارة الصحة، فريق لمتابعة إشغال أسرّة العناية المركزة لحالات كورونا المستجد، واقتراح تطويرها وزيادة طاقته الاستيعابية برئاسة استشاري عناية مركزة د.عبد الرحمن الفارس.

ويختص الفريق برصد اشغال أسرّة العناية المركزة المتوفرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمراكز التخصصية والمستشفيات الميدانية من خلال الزيارات الميدانية، واقتراح تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصين بالوزارة لتحديد آليه تشغيل أسرّة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد «19–COVID»، واقتراح آلية توزيع الكوادر الطبية حسب حاجة العمل لتغطية التوسعة السريرية.

كما يختص الفريق بمتابعة وتحديث البرتوكولات الطبية للتعامل مع كورونا المستجد في العناية المركزة، ومتابعة توفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة بالعناية المركزة بالمستشفيات والمراكز، التخصصية والوحدات الخارجية المساندة.

من ناحية أخرى، أعلن مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.فهد الغملاس، عن افتتاح مركز الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد «خدمة الفحص بالسيارة» اليوم الساعة 9 مساء.