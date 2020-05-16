«الصحة»: اختيار عينة عشوائية من أفراد المجتمع بغرض عمل فحوصات كوفيد -19

أعلنت وزارة الصحة اختيار عينة عشوائية من أفراد المجتمع لعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وبواقع 180 فردا يوميا.

ووأضافت الوزارة أن الفحص يقوم على اختيار العدد المطلوب بالتساوي بين الجنسين، على أن لا يقل عمر الشخص عن 18 عاما ولا يزيد عن 70، ومن جميع مناطق المحافظات الست.

وأوضحت أنه سيتم اختيار الفرد بشكل عشوائي من خلال رقم الهاتف، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للشخص المختار تعلمه بتاريخ ومكان ووقت الفحص، من أجل أن يقوم بخطوات الحصول على التصريح خلال وقت الحظر من خلال الرابط الخاص بالمعلومات المدنية.