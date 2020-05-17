وزير الصحة تعليقاً على إمكانية فتح الأجواء للمسافرين: الأمر لازال في طور تقييم الوضع الصحي في البلاد وبعدها لكل حادث حديث

دشنت وزارة الصحة مساء يوم السبت خدمة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بالسيارة في مبنى طيران الجزيرة «Park & Fly».

وتأتي خدمة الفحص السريع للكشف عن الفيروس باختيار عينة عشوائية من أفراد المجتمع بواقع 180 فردا يوميا موزعين على محافظات دولة الكويت الست بطريقة تتناسب مع التوزيع السكاني.

ويتم استخراج العينة العشوائية المطلوبة بناء على ثلاث قواعد أولها أن يكون عدد الذكور مساويا للإناث أما الثانية فهي ألا يقل عمر الخاضعين للمسح عن 18 عاما وألا يزيد عن 70 عاما أما الثالثة فهي أن تكون العينة ممثلة لأكبر عدد ممكن من مناطق المحافظة.

وفي هذا الصدد أعرب وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحفيين عن سعادته بوجوده للإشراف على افتتاح موقع وزارة الصحة الجديد في مبنى «طيران الجزيرة» ليصبح مساندا لمواقع الوزارة الأخرى لإجراء فحوص المسحات الطبية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضح الشيخ باسل الصباح ان الموقع الجديد سيساهم في تسهيل عملية الفحص عبر دخول 15 مركبة في وقت واحد مؤكدا التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعمل فحوص مستمرة يوميا في محافظات البلاد كافة حيث تصل للمختارين لإجراء المسحات الطبية رسائل نصية بها جميع بيانات المركز.

وأشار في الوقت نفسه الى مشاركة القطاع الخاص في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» قائلا “اليوم كما تشاهدون مشاركة «طيران الجزيرة» لعمل الفحوص وهذا ليس غريبا عليهم”.

وعلى جانب آخر أعرب وزير الصحة عن سعادته بزيادة حالات تشافي المرضى من الفيروس مشيرا في هذا الاطار الى تواجد الاطقم الطبية والجهود “المميزة” التي تبذلها “على مدار الساعة طوال الاسبوع”.

كما أثنى على جهود المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإرشادات الصحية لمواجهة تفشي الفيروس خلال الفترة الحالية “على عكس بداية الازمة” مؤكدا أن “ما نشاهده من حالات فردية قليلة لا يجعلنا نعممها على الجميع”.

وحول إيجابيات حظر التجول الشامل ونتائجه قال الوزير الصباح إن عملية تقييمه “تبدأ بعد عاشر يوم” من بدايته لنشاهد مدى تأثيره على عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وعن إمكانية فتح الأجواء للمسافرين في المستقبل قال الوزير إن الأمر مازال في طور تقييم الوضع الصحي في البلاد “وبعدها لكل حادث حديث”.

وفرض مجلس الوزراء حظر التجول الشامل في جميع أرجاء البلاد اعتبارا من عصر الأحد الماضي وحتى 30 مايو الجاري بهدف السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» الذي أصاب 13802 شخصا وأودى بحياة 107 آخرين حتى يوم السبت وفقا لإحصاءات وزارة الصحة.