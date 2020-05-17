«الداخلية»: تسجيل قضيتين بحق مقيم تشاجر مع عسكري في «الصليبيخات»

قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إنها سجلت قضيتين بحق مقيم من احدى الجنسيات العربية بعد تشاجره مع عسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق بمنطقة «الصليبيخات» وهما “كسر حظر تجول” و”سوء استعمال هاتف”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين مقيم من جنسية عربية وعسكري من الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق بمنطقة «الصليبيخات».

وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بواقعة مشاجرة بين مقيم من احدى الجنسيات العربية وعسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق في «الصليبيخات».

وأضافت انه توجه على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ “وتم تحويلهم إلى مخفر شمال غرب «الصليبيخات» وسجلت قضيتان بحق المقيم” هما “كسر حظر تجول” وسوء استعمال هاتف” وحجزه على ذمة التحقيق.

وأكدت ان منتسبي جهات الدولة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء من الرتب كافة “يحظون باهتمام بالغ” مشددة على “اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بما يصون كرامة العسكريين ويفرض هيبتهم في المجتمع”.

وأشارت إلى أن القضية المسجلة “ستكون محط اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة وفقا للأطر والقواعد القانونية”.