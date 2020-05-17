غسيل وتعقيم 8670 حاوية مختلفة الأحجام بـ «حولي»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بتنفيذ جولات ميدانية من قبل المفتشين منذ الوهلة الأولى لبدء سريان الحظر الكلي في البلاد، والذي تم فرضه كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق كثفت الجهود المبذولة من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة من خلال تنفيذ جولات ميدانية وحملات تفتيشية واسعة النطاق أسفرت عن رفع كفاءة النظافة بالمناطق، كما تابعت الإدارة عملية غسيل وتعقيم الحاويات بمختلف مناطق محافظة حولي.

وأشارت العلاقات العامة إلى أن الإدارة قامت بغسيل وتعقيم 4930 حاوية سعة 240 لتر، 1600 حاوية سعة 1100 لتر، 700 حاوية سعة 120 لتر فضلا عن غسيل وتعقيم 1440 سله متحركة.

وبينت العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت برفع 345 درباً من النفايات البلدية والسكانية، ونقل 114 درب من النفايات الإنشائية والمخلوطة إلى جانب 297 درب من النفايات السكراب.