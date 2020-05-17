«الأشغال»: إصلاح منهول «ضاحية فهد الأحمد» الذى تسبب في انبعاثات لروائح كريهة

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري م. عبدالله العجمي عن إصلاح منهول «ضاحية فهد الأحمد» الذى تسبب في انبعاثات لروائح كريهة في المنطقة.

وأضاف العجمي في تصريح صحفي أن قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة تفاعل وبشكل سريع مع عدة شكاوي واردة من قبل سكان ضاحية فهد الأحمد السكنية حول انبعاثات لروائح كريهة بسبب خلل في أحد المناهيل الخاصة بالصرف الصحي على طريق عجران العجران، وتم التعامل مع المشكلة وتم إرسال فرق الصيانة لإصلاح المنهول ومعالجة الروائح المنبعثة، مشدداً على استمرار فرق العمل في قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة في متابعة الشكاوي والملاحظات والاقتراحات التي ترد لـ«الأشغال».

وأشار إلى أن فرق الطوارئ في الأشغال مستمرة في تلقي كافة بلاغات الجمهور في وقت الحظر الكلي المطبق في البلاد على خلفية مساعي الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، داعياً للتواصل مع الوزارة من خلال هاتف الطوارئ «150» أو عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.