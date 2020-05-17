وزير الإعلام ينعى الباحث والأديب محمد الشيخ صالح الإبراهيم

نعى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري ببالغ الحزن والأسى أحد أعمدة الثقافة في البلاد الباحث والأديب والمؤلف المغفور له بإذن الله تعالى محمد الشيخ صالح الإبراهيم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الكريم.

وقال الوزير الجبري في بيان صحفي اليوم الأحد إن الكويت فقدت برحيل الإبراهيم باحثا معطاء وأديبا كبيرا ومؤلفا مبدعا أثرى الحركة الثقافية محليا وخليجيا وعربيا.

وأضاف أن الفقيد من أسرة معروفة باهتمامها بدعم العلم والعلماء والثقافة وساهمت مساهمة كبيرة في إنشاء أول مدرسة كويتية وهي المدرسةالمباركية منوها بحب المرحوم بإذن الله للعلم والأدب منذ الصغر وهو ما انعكس لاحقا على تميزه وإبداعه.

وقدم الجبري خالص التعازي والمواساة إلى الأسرةالثقافية والأدبية في الكويت وإلى أسرة المرحوم بإذن الله داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم رضوانه.