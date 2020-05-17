اتحاد المزارعين يعلن حالة الطواري بتوفير 4000 صندوق يوميا للجمعيات التعاونية يتم تحميلها من مقر الاتحاد بالعارضية

اطلق الاتحاد الكويتي للمزارعين حالة طوارىء تهدف الى توفير ٤٠٠٠ صندوق من كل صنف اساسي يوميا مرحبا بكل جمعية تعاونية تحتاج شيئا من الاصناف الرئيسية « طماط ، بطاطا ، خيار ، باذنجان ، كوسا » لتحمل حاجتها من مقر الاتحاد في العارضية شريطة خلو ارففها من المنتجات الزراعية حتى لا يكون هناك سوء في التوزيع ما بين الجمعيات ومنوها الى منع اتحاد المزارعين الوسطاء ما بين المنتحين والجمعيات التعاونية من الدخول الى الجمعيات التعاونية من اجل كف التلاعب بالاسعار.

وقال رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك في تصريح صحافي ان القرار الصادر من وزيرة الشؤون حول الشراء المباشر تم عبره القضاء على الوسيط الذي يتلاعب بالأسعار.

واضاف نطمئن المواطنين والمقيمين أن المزارع الكويتي قادر على توفير الانتاج الزراعي المحلي وزاد الانتاج من 700 ألف صندوق يوميا إلى مليون و 200 ألف وضاعف الانتاج ونكرر أن المزارع قادر على الإستمرار من اجل الكويت.

كما اوضح ان المنتجات الزراعية متوافرة بشكل كبير تكفي احتياجات السوق وتزيد من كل أنواع الخضار الخضار وبكميات كبيرة، لافتا إلى أن المزارعين يوردون المنتجات من المزرعة إلى الشبرة في منطقة العارضية بشكل يومي.

واكد ان أولوية البيع للجمعيات التعاونية التي عليها فقط الحضور إلى الشبرة وأخذ الكمية التي تحتاجها من كل أنواع الخضار والمزروعات النباتية الطازجة وبأسعار رخيصة وبدرجة عالية جدا من الجودة.

وشدد على أن المزارعين يوردون المنتجات النباتية الى الجمعيات والأسواق الموازية بكل ما تطلب من المنتجات النباتية.