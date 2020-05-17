“الصحة” تحدد خطوات إنهاء الحجر المنزلي وطريقة تسليم السوار الإلكتروني

اعتمدت وزارة الصحة آلية إنهاء الحجر المنزلي و تسليم السوار لوزارة الصحة.

وجاء في الآلية انه سيكون يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۰/۵/۱۸ اول يوم لتسليم السوار من الساعة 9 صباحا، حيث التأكد من تحديث تطبيق «شلونك» في متجر آبل او متجر جوجل الى احدث نسخة، كما ستتغير واجهة التطبيق و يتم اعلامكم بالخطوات المطلوبة في اليوم الأخير من فترة الحجر المنزلي، من خلال التطبيق، وهي تحديد وجهتك لأحد المراكز الصحية التابعة لتطبيق «شلونك»، ويتم طلب تصريح خروج من وزارة الداخلية من خلال تطبيق «شلونك» واختيار زيارة طبيب كسبب للخروج مع تحديد المركز.

وتضمنت الآلية انه عند الحصول على تصريح الخروج من وزارة الداخلية يتم الذهاب الى المركز الذي تم اختياره في التصريح بعد لبس الكمام و القفازات واصطحاب الهاتف المسجل بتطبيق «شلونك».

وجاء في الآلية انه عند الوصول الى المركز الطبي، يتم التأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي و ترك مسافة لا تقل عن ۲ متر بين الشخص وبين الآخر.

وأشارت الآلية الى انه عند الوصول الى مدخل المركز يوجد صندوق سوار تطبيق «شلونك» بمكان واضح وبارز، اذ يتم الوقوف بالصف وانتظار الدور بهدوء مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ويتم نزع قص السوار ووضعه داخل الصندوق، كما يتم مسح تصوير الكود QR CODE المعلق على الحائط فوق الصندوق عن طريق التطبيق وذلك لتعطيل السوار بشكل نهائي، وهنا يتم انهاء فترة الحجر المنزلي بنجاح، والعودة للبيت و اتباع قوانين الحظر الكلي مع باقي افراد الأسرة.